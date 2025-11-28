Gümüş, Ekim ayında Londra piyasasında yaşanan tarihi sıkışma sırasında görülen zirveyi aşarak rekor seviyeye yükseldi.

Gümüş Zirveye Ulaştı

Gümüşün spot fiyatları yüzde 2,8 yükselerek ons başına 56,00 doların üzerine çıktı.

Beyaz metalin değer kazancı, Aralık ayında Fed’in faiz indirimine gitmesi beklentileri, külçe destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve devam eden arz sıkışıklığıyla destekleniyor.

Yahoo Finance’in haberine göre, gümüşün bu yeni zirvesi, Ekim ayında dünya genelinde önemli bir gümüş ticaret merkezi olan Londra’daki yoğun arz sıkışmasının üzerinden yalnızca bir ay geçmesinin ardından geldi.

Piyasadaki Sıkışma Fiyatlarını Artırdı

Yaşanan sıkışma, gümüş fiyatlarını Şanghay ve New York seviyelerinin üzerine taşımıştı.

Yaklaşık 54 milyon onsluk gümüşün piyasaya sürülmesi bu baskıyı bir miktar azalttı, ancak bir aylık borçlanma maliyetinin hâlâ normalin oldukça üzerinde seyretmesi, sıkışmanın sürdüğünü gösteriyor.

Londra piyasasına yönelen akışlar, Çin de dahil olmak üzere diğer ticaret merkezlerinde de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Altından Fazla Getiri Sundu

Şanghay Vadeli İşlem Borsası ile bağlantılı depolardaki gümüş stokları kısa süre önce 2015’ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Şanghay Altın Borsası'ndan işlemler de son dokuz yılın en düşük hacmine indi.

Rekor öncesi gümüş fiyatı 2025’te şu ana kadar yüzde 86,95 gibi yüksek prime ulaşırken, bu yıl yüzde 59,40 yükselen ons altından daha fazla getiri sundu.

Altın Da Yükselişe Geçti

Spot altın, Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin, faiz getirisi olmayan varlığa olan talebi artırmasıyla birlikte cuma günü yüzde 1 yükselerek iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın, TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 1 artışla ons başına 4.242,28 dolara yükseldi.

Bu seviye, 14 Kasım’dan bu yana görülen en yüksek düzey oldu. Altın, haftayı yüzde 3 kazançla kapatmaya hazırlanırken, bu ay yüzde 4,8 yükseliş kaydederek üst üste dördüncü aylık artışına doğru ilerliyor.

Piyasalar FED'in Aralık Ayı Faizine Odaklandı

TD Securities emtia stratejileri başkanı Bart Melek, “Beklenti, 2026’ya doğru daha yavaş bir ekonomiyle ilerleyeceğimiz ve Fed'in faiz indireceği yönünde. Bu durum bazı yatırımcıları yeniden altına yönlendiriyor” dedi.