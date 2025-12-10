Namı Farket'te düzenlenen basın toplantısında yeni yönetimini açıklayan Keresteciler Odası Başkanı Ziya Turan, "İnegöl Keresteciler 17 Ocak 2026'da olağanüstü kongremiz vardır. İkinci kongremiz 24 Ocak 2026'da olacak. Keresteciler Lokalini ve Odasını bugüne kadar yönetim kurulu arkadaşlarımla iyi bir şekilde götürdük. Şu anda odamızın bir sıkıntısı yok. Daha önce kapanmak üzere olan odamız lav olacaktı ve keresteciler esnafımız hiçbir yerde olmayacaktı. Bunu başardık, kapattırmadık. Onun için yönetim kuruluna, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2 kere hakim karşısına çıktım. 3 ay izin aldım. Üyelerimizi tamamladık. Şu anda 150 üyemiz oldu yeter bu kadar. Odamızı kapatmadığımız için yeter. Biz yeniden tekrar adayız. İnegöl kerestecilerinin bugüne kadar tüm sorunlarını gidermek için çalıştım. Bundan sonra da çalışacağım. Üyelerimize daha önce site sözü vermiştik, o site sözümüzü bir şekilde İMASKOP ile tamamladık. İMASKOP’a 35 arkadaşımız üye oldu. Bana karşı gösterdikleri sevgi saygıdan dolayı keresteci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oylarını bekliyorum. Bizim amacımız Keresteciler odasını dimdik ayakta tutmak, teşekkür ederim"

Başkan adayı Ziya Turan'ın yönetim listesi;

Asil Üyeler

1- Cemal Aktürk

2-Erol Çavdar

3- Adnan Yılmaz

4-Ridvan Cevahir

5- Asım Çetin

6- Sadettin Taş

Yedek Üyeler

1-İsmet Yeltekin

2-Mustafa Sinir

3-Mustafa Şen

4- Cüneyt Cayıklı

5-Gökhan Ayaz

6-Semih Aydın

7-Ahmet Türe

Asil Üyeler

1-Sezgin Yesim

2-Hakann Bayrak

3-Sefa Çiçek

YEDEK ÜYELER

1-Muhammet Demirci

2-Yusuf Ziya Balcıoğlu

3-RamazanDursun