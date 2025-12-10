Türkiye'yi enerji bağımlılığından kurtarmak için atılan adımlar sonrası ülkenin dört bir yanında dev rüzgar tribünleri kuruluyor.

Özellikle Marmara bölgesinde Bursa, Balıkesir, İzmir hattında kurulan yüzlerce rüzgar tribünleri(RES) sayesinde ciddi anlamda elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Özel şirketler kanalıyla gerçekleştirilen Rüzgar Gülü (RES) projesi geçtiğimiz yıllarda Boğazova bölgesinde de hayata geçirilmişti.

Şimdi benzer bir çalışma, Tüfekçikonak, Mezit ve Sulhiye kırsal mahallelerini de içine kapsayan Bozüyük sınırlarında kurulacak.

Bozüyük ilçesine bağlı İnegöl'e sınır olan Aksu Tekke, Camili Yayla ve Kozpınar köylerinde ki ormanlık bölgesinde kurulacak olan 13 yeni tribünle elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Gökçe RES adı verilen projenin hayata geçirilmesi için Entek Enerji resmen düğmeye bastı.

Yasal prosedürleri tamamlama aşamasına getiren firma, Nihai ÇED raporunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na gönderdi. Rapor, komisyonca incelenip yeterli bulundu. Ancak Bakanlık, ÇED yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca raporu 10 günlüğüne askıya çıkararak, halkın görüşüne açtı.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü Tüfekçikonak, Sulhiye ve Mezit Mahalle sınırlarını da kapsayan RES Projesi için, İnegöl Kaymakamlığı aracılığı ile bu 3 mahalle muhtarına resmi bir yazı gönderdi.

Halkın görüşüne başvurulan resmi yazı için olumlu ya da olumsuz görüş talep edildi.

RES Projesinin ormanlık bir bölgede yapılması ise yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Edinilen bilgilere göre köylüler, yaban hayvanları ve doğal kaynak sularının yoğun olduğu bölgede, çeşitli sorunların yaşanabileceği endişesi ile RES Projesinin yapılmasını istemiyorlar.