İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 11’inci Uluslararası Fuar Kupası tamamlandı. Hentbol turnuvasının bu yılki şampiyonu Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen 11’inci Uluslararası Fuar Kupası hentbol müsabakaları sona erdi. Geleneksel hale gelen uluslararası turnuvanın bu yılki şampiyonu Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej oldu. Ekip, 5 takımın katıldığı organizasyonda tüm müsabakaları kazandı.

Saat Kulesi biblosu hediye etti İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Al Khaalej Spor Kulübü CEO'su Ali Mohsen'e şampiyona anısına İzmir Saat Kulesi biblosu hediye etti. Organizasyon bitiminde Kulüp Başkanı Odaman, Al Khaalej Spor Kulübü CEO'su Ali Mohsen, THF MHK Üyesi Kamil Dikici, THF İzmir İl Temsilcisi Taner Çetindere ve turnuvada görev alan hakemlere teşekkür plaketi sundu.