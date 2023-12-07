İçişleri Bakanlığı'nca ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonlarında bin 264 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde Mercek-7 Operasyonlarında düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bin 264 şüpheli gözaltına alındığı operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirildiğini kaydederken, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını kaydederek, onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarını vurguladı.