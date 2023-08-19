Bugün yaşanan üzücü olay, mahalle sakinlerini şok etti. Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir apartmanın 13. katında oturan Efsane T. (30), dün öğle saatlerinde gerçekleşen trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Anne ile birlikte yaşayan genç kadının düşme olayı, mahalle sakinleri tarafından bildirilmesi üzerine hızla büyüyen bir panik havasıyla sonuçlandı.

Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, acı haberi doğruladı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olayda Efsane T.'nin 13. kattan düşme nedeniyle mi yoksa bilerek mi aşağıya atladığına dair kesin bilgiye ulaşabilmek amacıyla detaylı incelemeler yapılıyor.