Altına yatırım yapmayı planlayanlar ve alım yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyat bilgilerini merak ederek araştırmalara yöneliyor. Peki Bursa Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

Kriz ortamında yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Ons altın 3.430 dolara çıkarak rekor kırarken, gram altın da 4.380 lirayı aşarak tarihi zirvesine ulaştı.

Çeyrek altın alış fiyatı 7109tl satış fiyatı 7173tl oldu.

Yarım altın alış fiyatı 14218tl iken satış fiyatı 14346tl

Tam altın 28349tl satış fiyatı 28561tl oldu.