Operasyon kapsamında 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve skunk bitkisi ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 67 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 42’si tutuklandı.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından(X) yaptığı açıklamada, uyuşturucunun “küresel bir felaket” olduğunu belirterek, özellikle gençleri uyuşturucu ağından korumanın en önemli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Operasyonun detaylarına göre:

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı : 250 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

: 250 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı : 1 milyon 967 bin kök kenevir, 1 milyon 8 bin kök skunk ve 1 ton 452 kg esrar ele geçirildi. 11 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı.

: 1 milyon 967 bin kök kenevir, 1 milyon 8 bin kök skunk ve 1 ton 452 kg esrar ele geçirildi. 11 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığı : 101 kg esrar, 18 kg metamfetamin ve 29 kg skunk ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

: 101 kg esrar, 18 kg metamfetamin ve 29 kg skunk ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı : 5 bin 44 uyuşturucu hap, 21 kg esrar ve 1.345 kök kenevir ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

: 5 bin 44 uyuşturucu hap, 21 kg esrar ve 1.345 kök kenevir ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı : 1.117 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı.

: 1.117 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Artvin İl Jandarma Komutanlığı : 2 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanırken 1'i tutuklandı.

: 2 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanırken 1'i tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı : 28,5 kg skunk, 10,5 kg metamfetamin ve 10 bin 125 uyuşturucu hap ele geçirildi. 24 şüpheli yakalanırken, 7'si tutuklandı.

: 28,5 kg skunk, 10,5 kg metamfetamin ve 10 bin 125 uyuşturucu hap ele geçirildi. 24 şüpheli yakalanırken, 7'si tutuklandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı : 49 bin 391 uyuşturucu hap ve 32 kg esrar ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı.

: 49 bin 391 uyuşturucu hap ve 32 kg esrar ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı : 21 kg bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

: 21 kg bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı : 5 kg metamfetamin ve 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

: 5 kg metamfetamin ve 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı : 16 kg skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

: 16 kg skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı : 3 bin 60 uyuşturucu hap ve 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

: 3 bin 60 uyuşturucu hap ve 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı : 5 kg esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

: 5 kg esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı: 11 kg skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalanırken 2'si tutuklandı.