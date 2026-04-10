

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.04.2026 tarih ve 68 sayılı toplantısında aldığı kararlar açıklandı.

Açıklanan kararda İnegölspor’a ve Kafkasspor’a para cezası kesildi. İşte o kararlar;

“ADANA 01 FUTBOL SK’nın, 04.04.2026 tarihinde oynananADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 16.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”

Kaynak: TFF