Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin etiket ve ambalajlarında kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Yeni kurallar çerçevesinde, tüketiciyi yanıltabilecek görsel ve ifadelerin kullanımı önemli ölçüde kısıtlanacak.

Özellikle gerçek meyve içermeyen ürünlerde meyve görsellerine yer verilmesi sınırlandırılacak; çocuklara yönelik dikkat çekici figürler ise daha sıkı denetimden geçirilecek.

Bunun yanı sıra ambalajlarda sıkça kullanılan “doğal”, “taze” ve “günlük” gibi ifadeler için belirli standartlar getirilecek. Böylece tüketicinin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Planlanan değişiklikler kapsamında Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği güncellenecek. Bu düzenlemenin temel hedeflerinden biri, ürün içeriği ile ambalaj üzerindeki sunum arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak.

Gıda mühendisi Ece Birinci, söz konusu adımın sektörde önemli bir dönüşüm yaratacağını ifade etti. Birinci, bu düzenlemeyle birlikte “etikette varmış gibi gösterme” anlayışının sona ereceğini belirtti.

Son dönemde üreticilerin dikkat çekmek amacıyla ambalajlarda parlak renkler ve yanıltıcı görseller kullandığını vurgulayan Birinci, bazı ürünlerde ambalaj ile gerçek içerik arasında ciddi farklar bulunduğuna dikkat çekti.

Birinci, bu tür uygulamaların sadece tüketiciyi yanıltmakla kalmadığını, bazı durumlarda sağlığı tehdit eden içeriklerin gizlenmesine de yol açtığını ifade etti.

Öte yandan, mevcut yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığına da dikkat çekildi. Aynı firmaların farklı isimlerle tekrar tekrar ihlal yapabildiği ve bunun önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, gıdada çifte standart uygulamalarına da dikkat çekiyor. Bazı ürünlerin yurt dışında daha kaliteli içerikle sunulurken Türkiye’de daha düşük standartlarla satışa sunulduğu belirtiliyor.

Tüketici bilincinin artırılması da düzenlemenin önemli bir ayağı olarak görülüyor. Uzmanlara göre etiket okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekiyor.