Türkiye'nin en uzun yelken haftası 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarla devam ediyor. Hareketli Salma yarışlarında 133 genç yelkenci; Optimist Junior, Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında Marmara Denizi'nin değişken hava ve denizde mücadele ediyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, genç yelkencilerin mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Yelken Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda 7-20 yaş arasındaki 133 sporcu, dört farklı sınıfta yarışıyor.

Türkiye'nin en uzun yelken haftalarından biri olan Olympos Regatta'da geçtiğimiz Cuma günü J70 yarışlarıyla başlayan organizasyon, farklı branşlardaki yarışlarla devam ediyor. J70 yarışlarının ardından J70 Match Race organizasyonu gerçekleştirilirken, genç sporcuların yer aldığı Hareketli Salma yarışları da Fenerbahçe Yelken Kulübü ev sahipliğinde sürüyor.

Genç yelkenciler dört farklı sınıfta yarışıyor

Hareketli Salma kategorisinde Optimist Junior, Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında toplam 133 genç sporcu mücadele ediyor. Caddebostan-Kınalıada açıklarında oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışlarda rüzgârın yönü ve şiddeti sporcuların performansında belirleyici rol oynuyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Ceren Veziroğlu, yarışların 10 günlük organizasyonun önemli etaplarından biri olduğunu belirterek, 'Bu hafta Olympos Regatta'nın 10 günlük bir serüveni sürüyor. J70'lerle başladık. J70 Match Race'leri ve yat sınıfı olmak üzere çeşitli branşlarda yarışların 10 gün boyunca ardı ardına yapılacağı bir haftadayız' dedi.

Yarışların Caddebostan-Kınalıada açıklarında devam ettiğini aktaran Veziroğlu, 'Bugün Hareketli Salma yarışımızın 4. günündeyiz. Caddebostan-Kınalıada açıklarına kurulmuş bir parkurumuz var. Yaklaşık 10-14 knot arasında esen bir rüzgârımız var. Kuzeyli bir havanın hakim olduğu hava şartlarında adil, keyifli ve güzel yarışlar yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Özge Kiraz: 'Eker'in en fazla keyif aldığı kategori'

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz ise Olympos Regatta'nın 14'üncü yılında farklı kategorilerde çok sayıda sporcuyu ağırladığını dile getirdi. Organizasyonun J70 yarışlarıyla başladığını belirten Kiraz, J70 sınıfının yüksek seviyede rekabet ve ekip uyumu gerektirdiğini ifade etti. Cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen J70 yarışlarının ardından J70 Match Race organizasyonunun düzenlendiğini aktaran Kiraz, eleme usulü gerçekleştirilen yarışların ardından Doğuş Sancak Sailing'in büyük kupayı kazandığını söyledi.

Hareketli Salma yarışlarının kendileri açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kiraz, 'Toplam 4 sınıf yarışıyor şu an. Optimist Junior'lar, Optimist'ler, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında 133 tane minik sporcumuz bizlerle beraber. Bu yarışları çok önemsiyoruz. Belki de Eker'in en fazla keyif aldığı, bu haftaya dahil etmekten mutlu olduğu kategori Hareketli Salma kategorisi' diye konuştu.

Genç sporcular yarış heyecanını anlattı

Organizasyona katılan genç yelkenciler de yarışların kendileri için hem heyecanlı hem de öğretici olduğunu dile getirdi.

İznik Belediyespor Yelken Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Eylül, daha önce Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığını belirterek, bu organizasyonda başarılı olmayı hedeflediğini söyledi. Eylül, havaların zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak yarışlardan keyif aldığını ifade etti.

Eker Spor Kulübü sporcusu Nisa Eker ise yaklaşık bir yıldır yelken sporuyla ilgilendiğini ve ilk kez bu kadar kalabalık bir yarışa katıldığını belirtti. Yarışların özellikle sert havaların zorlayıcı olduğunu söyleyen Nisa, organizasyonda yer aldığı için heyecanlı olduğunu kaydetti.

10 yaşındaki Eker Yelken Spor Kulübü sporcusu Ayaz da büyük bir organizasyonda ilk kez yarıştığını belirterek, 'Rüzgârı hissetmek çok eğlenceli ve güzel. Yelken yarışlarını başka insanların da denemesini diliyorum' dedi.

Mustafa Öncü: 'Çocuklar burada olmaktan çok mutlu'

İznik Belediyespor Yelken Kulübü ve Eker Spor Kulübü antrenörü Mustafa Öncü ise Olympos Regatta'nın uzun yıllardır devam eden önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Bursa'dan gelerek yarışlara katıldıklarını belirten Öncü, 'Olympos Regatta çok uzun senelerden beri devam eden bir organizasyon. Biz her sene severek katılıyoruz. Gayet güzel organizasyonlar oluyor. Çocuklar da severek geliyorlar. Olympos Regatta'nın bu güzel organizasyonlarının hepsinden çok mutlular' ifadelerini kullandı.

Kalamış bölgesinin yelken sporu açısından önemli bir merkez olduğunu dile getiren Öncü, 'İstanbul güzel bir lokasyon. Burası özellikle Kalamış bölgesi yelkenin kalbi. Çocuklar da burada olmaktan çok mutlular. Biz de çok mutluyuz. Yarışlarımız güzel gidiyor' dedi. Rüzgârın bazı günlerde sert estiğini belirten Öncü, özellikle küçük ve hafif sporcuların zorlandığını ancak bunların genç yelkenciler açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta, farklı yaş grupları ve yelken sınıflarında gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.