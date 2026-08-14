Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Kampanya ile biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler; 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00'den 15 Ağustos 2026 saat 23:59'a kadar satışta olacak. Biletler, 2 Kasım - 24 Aralık 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek. İndirimli biletler 'AJ30KKTC' kodu kullanılarak satın alınabilecek. Öte yandan koltuk seçimlerinin de yüzde 30 indirimli sunulduğu kampanyanın biletleri; AJet internet sitesi ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.