Serdivan'ın işlek caddelerinden birinde tezgah açan 14 yaşındaki Buğra Koç ve 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel, yaz tatilini evde geçirmek yerine ticarete atıldı. İki yıl önce yaz tatillerinde limonata satarak işe başlayan Buğra Koç günde 6 saatte 3 bin lira kazanırken, arkadaşından özenerek yanında soğuk su satmaya başlayan Ali Kemal Temel ise günlük bin lira kazanarak hedeflerine adım adım ilerliyor.

'Bir haftalık masrafımı bir günde çıkarıyorum'

Yaz tatilinde boş durmak yerine ticareti seçtiğini ve doğru kararı aldığını düşündüğünü belirten Buğra Koç, 'İki sene önce yaz tatilinde boş durmak yerine limonata satayım dedim. Çokta iyi bir fikir oldu. İki senedir devam ediyorum. Orta boy bardaklarım 70, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancımda 3 bin lirayı geçiyor. Bu sene yaz tatilinde 33 gün limonata sattım. Bugün 33. günüm. 14'üncü günümde kendime akıllı telefon aldım. O günden sonra da para biriktirmeye başladım. Marketten veya pazardan haftalık olarak limon alıyoruz. Bardakları da alıyoruz. Haftalık limonlar 2 bin lira tutuyor. Bardaklarla beraber 3 bin liraya denk geliyor. Ben bu 3 bin lirayı bir günde çıkartıyorum. Burada tam 10 litre limonata var. Annem yedek limonatalar da yapıyor. Buradaki bittikçe dolduruyorum, yine de bitiyor. Toplam 6 saat çalışıyorum. Öğle saatlerinde 12.00 gibi açıyorum, akşam 18.00'de kapatıyorum. 3 bin lira günlük kazanıyorum. Ayda 90 bin lirayı buluyor. Kazancım asgari ücretin üç katı' dedi.

'Gelecekte limonata kafesi açmak istiyorum'

Ailesi, çevresi ve yoldan geçen vatandaşlardan büyük destek görmesinin yanı sıra, kendisi gibi gençlerin evde telefon ve tablet başında vakit geçirmek yerine dışarıya çıkıp bir işle meşgul olmasının daha faydalı olacağını ifade eden Koç, 'Ben iki sene önce satmaya başladığımda ailem ve arkadaşlarım gurur duydular. Tanımadığım insanlar da destek oluyorlar. Gelen insanların çoğu sohbet ediyor. Arabayla yanaşanlar ya da parka gelenler, yürüyenler, motosikletli kuryeler, minibüsler gelip alıyorlar. Sohbet ediyorlar. Kendi küçüklüklerini hatırlıyorlar. 'Biz hep ışıklarda su ve tatlı satardık, siz de çok güzel bir şey yapmışsınız, ticarete atılmışsınız helal olsun' diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bunları dediklerinde. Ben şimdi 9. sınıfa geçtim. İnşallah okulu bitirdikten sonra yine ticaretten devam etmek istiyorum. Okulu bitirdikten sonra limonata kafesi açma planım var. Tutarsa açarım. Akranlarım evde tablet ve telefon ile oynamayı bırakıp, sağda solda kötü örnek olacaklarına bizim gibi ticarete atılsınlar' diye konuştu.

'Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık'

Arkadaşından ilham alarak su satmaya başlayan 13 yaşındaki Ali Kemal Temel ise yardımlaşarak çalıştıklarını söyleyerek, 'Arkadaşım da meraklıydı ticarete atılmaya, ben de öyleydim. O limonata satmaya başladı, ben de su satmaya başladım. Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık. Benim ailem hiçbir sıkıntı yapmıyor. Tam tersine yardım ediyorlar. O gittiği zaman ben onun tezgahına bakıyorum, ben gittiğimde o benim tezgahıma bakıyor. Aramızda yardımlaşıyoruz, hiçbir sorunumuz yok. Ne kadar su sattığıma göre değişiyor ama günlük bin lira alıyorum. Tanesini 10 liradan satıyorum. Bir hafta önce kendime yeni bir tablet aldım. Şimdi de daha fazla para biriktirerek yaz tatilinin sonuna doğru elektrikli bisiklet almak istiyorum' şeklinde konuştu.