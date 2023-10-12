Erzurum'da yaşanan korkunç olayda, 14 yaşındaki D.Ş.'ye karşı işlenen vahim suçlarla suçlanan E.S.Ş. (38), toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 1 Ekim 2021 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre, E.S.Ş., evde çıkan bir tartışma sonucunda kızı D.Ş.'yi, kendisinden yaşça büyük erkeklerle iletişim kurduğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı. Bu acı olayın ardından D.Ş., kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, E.S.Ş. kaçmaya çalıştı. Ancak komşuların ihbarı sonucu E.S.Ş., Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı.

D.Ş., tedavi sonrasında devlet koruması altına alındı ve pedagoglar eşliğinde ifadesini verdi. Genç kız, babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ayrıca, olay günü dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirdiği için babasıyla bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın bıçaklanma ile sonuçlandığını ifade etti.

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., son kez Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. E.S.Ş., suçlamaları reddederek, "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti.