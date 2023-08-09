Türkiye'nin mavi bayraklı en uzun plajı olma unvanına sahip Karacabey Boğazı plajında cankurtaranlar tarafından yapılan jet skili kurtarma tatbikatı nefesleri kesti. Kumsaldaki tatilciler, kurtarma tatbikatını ilgiyle izledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın 19 sahilinde 27 ayrı noktada görev yapan 66 cankurtaran, insanların hayatlarını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atıyor.

Bursa’nın iki mavi bayraklı sahilinden biri olan Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’nda yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği boğulan iki gence jet ski ile müdahale edilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar Bursa'nın deniz ve göl kıyısında yüzen insanların hayatlarını kendi canlarını hiçe sayarak kurtarıyor.

Bursa'nın 115 kilometrelik sahilinin 27 ayrı noktasında görev yapan 66 cankurtaran, 1 Haziran ile 15 Eylül arasında insanların hayatlarını kurtarmak için gözlerini kırpmadan hazırda bekliyor.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Bursa’nın iki mavi bayraklı plajından biri olan Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’nda gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği boğulan iki kişiyi kurtarmak için cankurtaran ekipleri harekete geçti. Cankurtaran kulesinden dürbünle yapılan izleme ile fark edilen vatandaşı kurtarmak isteyen ekip saniyelerle yarıştı.

Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara jet ski ile müdahale eden ekip, can simidi yardımıyla denizden çıkardı. Denizden çıkarılan vatandaşlara ilk müdahale de kumsalda yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıslar hayata döndürüldü. Tatbikata tanıklık eden vatandaşlar ise cankurtaran ekiplerini ayakta alkışladı.

15 DAKİKADA BİR JET SKİLİ DEVRİYE

Gün boyu yarım saatte bir karadan, 15 dakikada bir ise denizden jet ski vasıtasıyla devriye atıldığını belirten cankurtaran Okan Çelik, “Karacabey Kurşunlu köyünde mavi bayrak alanında duruyoruz. Burada yoğunluk Haziran ayında başlıyor. Eylül ayında ise bitmiş oluyor. Faaliyetlerimiz sabah 9.00’da açılıp, akşam 19.00’da bitiyor. Bizler burada günlük işlerimizi yapıyoruz. Yarım saatte bir olmak şartıyla devriye atıyoruz. Toplamda 17 personel çalışıyoruz, 2 adet botumuz var. Biz bu bölgede 3 personel çalışıyoruz. Denize giren vatandaşlarımıza göz kulak oluyoruz, hep hazır halde bekliyoruz. Şezlonglar artınca bizim bulunduğumuz bölgeye daha çok yoğunluk gelmeye başladı. Acil durumlar için jet skimiz mevcut. 15 dakika arayla jet ski ile devriye atmaktayız” şeklinde konuştu.

“YÜZME BİLMEYENLERİN DERİNLERE GİTMEMESİ GEREK”

Meslekte 7. yılını dolduran Osman Adatepe, “7 yıl içerisinde ölümlü boğulma vakası yaşamadık. Burada özellikle yüzme bilmeyen vatandaşlarımızın derinlere gitmemesi lazım. Zaten bizler sıkıntı yaşayacak kişileri gözlemleyebiliyoruz. Onlara uyarılarımızı yapıyoruz. Sonuç olarak vatandaşlarımızın can güvenliği bizim elimizde. Burada 3 bölge var. Kurşunlu, Malkara ve Yeniköy olmak üzere bizim sorumluluğumuz altında” dedi.