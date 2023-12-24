Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bu sene 15.’si düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, Filistin temasıyla gerçekleşecek. Filistin’in yaşayan en büyük yazarı olarak tanınan İbrahim Nasrallah’ın onur konuğu olarak katılacağı festivalde, Türkiye’den de çok sayıda edebiyatçı yer alacak.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bu sene 15.’si düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, Filistin temasıyla 25- 29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi’nde misafirlerini ağırlayacak olan 15.İstanbul Edebiyat Festivali’nin açılış programı, saat 17:00’de Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde olacak. Açılış konuşmalarını Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucusu, fikir adamı D. Mehmet Doğan ve Filistin şiirinin en büyük temsilcilerinden İbrahim Nasrallah yapacak. Açılışın ardından Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin’e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edilecek. Yoğun katılımın olması beklenen festivalde söyleşiler, sergiler, film gösterimleri, şiir dinletileri ve Filistin ezgilerinin seslendirileceği müzik dinletileri yapılacak. Ayrıca Filistin edebiyatının usta ismi İbrahim Nasrallah için özel bir oturum gerçekleşecek.

“Türk edebiyatçılarının Filistin’e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz”

Festivale dair açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Filistin mücadelesinin en önemli cephelerinden birisinin edebiyat olduğunu belirterek ihmal edilen her alanın kaybedilmiş bir mevzi olduğunun altını çizdi. Kültürel intifada çağrısı da yapan Bıyıklı, “Filistin’in gerek Türk edebiyatında gerekse Türk akademisinde istenilen düzeyde çalışılmamış olması üzücü bir durum. Festival vesilesiyle bu konuya da dikkat çekeceğiz. Çünkü edebiyata konu olan ebediyete kalır. Yahudilerin siyasi siyonizmden önce edebi alanda siyonist çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Edebiyatın toplumları etkileme ve yönlendirme gücü var. Türk edebiyatçılarının Filistin’e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple bütün şairlerimizi, yazarlarımızı kültürel intifdaya davet ediyoruz. Ayrıca Filistinli yazarların eserlerinin ülkemizde yayınlanması ve tanınmaları noktasında da özel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yayıncılarımız bu konuda duyarlı olmalı. Filistin için ne yapabiliriz sorusunun en çok sorulduğu şu günlerde herkesin en iyi yaptığı şey ne ise o alanda eyleme geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şair şiirini yazacak, romancı romanını, hikayeci hikayesini” dedi.