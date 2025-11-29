AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsil edilmesinden tamamen vazgeçilmesi öngörülüyor.

11’inci Yargı Paketi’ne eklenen düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016’dan önce oluşmuş ve ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi tüm ferî alacaklar silinecek. Yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanacağı, toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim ve ek borcun kaldırılacağı ifade ediliyor.

Yük Altındakileri Kapsıyor

Bu düzenleme, gelir testine hiç başvurmamış ya da düşük gelirli olduğu için primlerini ödeyemeyip önceki yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan vatandaşları da içine alıyor.

2012’de uygulamaya giren GSS sistemi, Türkiye’de ikamet eden herkesin gelir durumuna göre prim ödemesini veya belirlenen kriterler doğrultusunda primlerinin devlet tarafından karşılanmasını esas alıyor.

Kimler Faydalanacak?

Düzenleme; gelir testine hiç girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ya da yapılan çeşitli yapılandırmalara rağmen biriken borçların altında ezilen vatandaşları da içine alıyor.