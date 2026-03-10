Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Brüksel’de bir araya geldiği Türk gazetecilere Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Amor, son dönemde ilişkilerde “stratejik ortaklık” yaklaşımının daha fazla öne çıktığını belirterek, bu durumun Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin geri planda kalmasına neden olduğunu söyledi.

Amor, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde ortaklık vurgusu arttıkça aday ülke kimliğinin zayıfladığını ifade ederek, “AB ile ne kadar çok ortak gibi görülürseniz, aday ülke olarak değerlendirilme ihtimaliniz o kadar azalır” dedi. Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin uzun süredir ilerlememesi nedeniyle tarafların ticaret, enerji ve doğal gaz gibi alanlardaki iş birliğine daha fazla odaklandığını da sözlerine ekledi.

Schengen vizesinin kaldırılması meselesine de değinen Sanchez Amor, vize serbestisi için belirlenen 72 kriterden yalnızca 6’sının henüz tamamlanmadığını belirtti. Amor, bu şartların yerine getirilmesinin Türk makamlarının sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

"Vize serbestisi için karşılanması gereken 72 kriterden sadece 6 tanesi kaldı. Ancak üst düzey yetkililer bu konuya pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar.”

Amor, katılım sürecinin yeniden başlaması için Türkiye'nin dış güvenlik konusunda AB ile uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Brüksel’deki iş zirvesinde dile getirilen "AB’nin Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var" söylemini eleştirerek, bu tür söylemlerin AB nezdinde karşılığı olmadığının altını çizdi.