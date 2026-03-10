Yeni düzenlemeye göre araçlarda belirlenen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde yer alan görüntü cihazlarını bulunduran ya da kullananlara 21 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Önceki düzenlemede daha düşük olan cezalar ise yeni kanunla birlikte caydırıcılığı artırmak amacıyla kademeli bir sisteme dönüştürüldü.

2026 yılı güncel tarifesine göre:

İlk ihlal: Seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücüye 5.000 TL idari para cezası kesilecek. (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 3.750 TL olarak ödenebiliyor).

İkinci ihlal: Aynı yıl içinde kuralın ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza iki katına çıkarılarak 10.000 TL uygulanacak.

Üçüncü ve sonraki ihlaller: Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

"YENİ KANUNUN EN DİKKAT ÇEKİCİ MADDESİ İSE EHLİYET YAPTIRIMI OLDU"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni kanunun en dikkat çekici maddesi ise ehliyet yaptırımı oldu. Düzenlemeye göre, bir yıl içinde cep telefonu kullanımını üçüncü kez ve daha fazla tekrarlayan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

"TRAFİK AKIŞI İÇİNDEKİ TÜM SÜREÇLERİ KAPSIYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yetkilileri, cezanın sadece araç hareket halindeyken değil, kırmızı ışıkta beklerken veya trafik sıkışıklığında duraklama yaparken elinde telefon bulunduran sürücülere de uygulanabileceği konusunda uyardı. Yasada "seyir hali" ifadesinin trafik akışı içindeki tüm süreçleri kapsadığı vurgulanıyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ EKRANLAR

Sürücü görüşünü engelleyecek şekilde sonradan araca multimedya taktıran sürücülere ceza yazılacak. Mevzuata aykırı şekilde araç içine kurulan video oynatıcı veya benzeri cihazları kullananlara 21.000 TL ceza kesilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek.