Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin hava sahasının korunmasına yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının tam olduğu vurgulandı. Açıklamada, son gelişmeler kapsamında Türkiye’nin hudutlarının ve hava sahasının güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı ve NATO ile müttefik ülkelerle istişarelerin sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, milli düzeyde alınan önlemlere ek olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."