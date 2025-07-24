15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminin 10’uncu yılında düzenlenecek programları, 2025-2026 vizyon ve hedefler kapsamında yurtdışında düzenlenecek faaliyetleri, düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri tarafından, Balkanlar, Asya, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Amerika’da olmak üzere toplam 13 ülkeye öncellikli ziyaretler gerçekleştirileceği aktarıldı.

15 Temmuz Derneği tarafından, Dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç’un ev sahipliğinde Çamlıca Kulesi’nde düzenlenen basın kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda, 15 Temmuz Derneği tarafından darbe girişiminin 10’uncu yılında yapılacak programlar, 2025-2026 vizyon ve hedefler kapsamında, yurtdışındaki faaliyetleri ve yeni dönemde yeni Avrupa ülkelerinde yapılacak çalışmalar, İsmail Hakkı Turunç tarafından kamuoyuna aktarıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalardan bahsederek, 15 Temmuz’u unutturmamanın önemine değindi. Turunç, kahramanlık mücadelesinin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz’u hep beraber yaşadık, ama yaşandı geçti bitti diye düşünmüyoruz. Yine muhtemelen yaşayabilecek, yaşayabileceğiniz olumsuzluklarla alakalı da hem geçmiş yaşananları kamuoyuyla bilgilendirmek, nerede neyi gözden kaçırdık da bu hainler bu darbeye teşebbüs ettiler, hangi ülkelerle iş birliği yaptılar, bunların akıl hocaları ve her türlü destekleri veren kimdi? Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı ülke parçalandıktan sonra hangi emperyal ülkeler ülkemizin nerelerine konuşlanacak, nerelerini teslim alacaklardı? Bunları unutturmamak adına özellikle 15 Temmuz etkinlikleri içerisinde bunları kamuoyu ile paylaşıyoruz."

"O gün kimse meydanlara çıkmasaydı bugün ülkemizde bu huzuru bulamayacaktık"

Sokağa çıkan pek çok vatandaşın tek amacının devleti ve milletini korumak olduğunun altını çizen Turunç; derneğin bu kapsamda 15 Temmuz’da şehit ve gazi olan vatandaşların aileleriyle her zaman için temas halinde bulunduklarını dile getirdi. Konuyla ilgili olarak Turunç, "15 Temmuz Derneği Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan bir dernek. Kamu yararına çalışan bir derneğiz. 62 ilde şehit ailelerimizin yaşadığını biliyoruz. Zaman zaman kendilerini ziyaret ediyoruz. Hepsini bir yerlere getirdiğimiz etkinliklerimiz, programlarımız oluyor. O gün yazılan o kahramanlık destanı, şehitlerimizin milletimize bıraktığı bir emanetti. Onlar seve seve canlarını verdiler. Tek kazanımları şehit olmalarıydı, gazi olmalarıydı. O insanlar dünyalık bir şeyi kazanmak için o gün meydanlara çıkmadı. O gün Cumhurbaşkanımız ‘Ben milletimin dışında başka bir güç tanımıyorum, milletimi meydanlara bekliyorum’ dediğinde kimse sokaklara, meydanlara çıkmasaydı bugün ülkemizde maalesef bu huzuru bulamayacaktık" dedi.

"Çok iyi niyetli gözüken bu insanların çok iyi niyetli olmadığını, eğitimin bu işin kamuflajı olduğunu göstermek istiyoruz"

15 Temmuz darbesinin iç yüzüne değinen ve dış ülkelerden görünenin haricinde Türkiye’de neler ifade ettiğine değinen Turunç, "Önümüzdeki haftalar içerisinde belirlediğimiz ülkeler var. Elli dört ülke var ama öncelikli olarak on üç ülkeyle bağlantılarımızı kurduk. On üç ülkeye bir şehit yakını, birinci dereceden eşi veya çocuğu, bir gazimiz ve dernekten bir arkadaş olmak suretiyle bu ülkelere gidecekler. Orada 15 Temmuz’u anlatacaklar. Oraya yaşadıklarımızı anlatmaya gidiyoruz. Çok iyi niyetli gözüken bu insanların çok iyi niyetli olmadığını, meselenin sırf eğitim olmadığını, eğitimin bu işin kamuflajı olduğunu göstermek istiyoruz. Çok sempatik gözüktüler kamuoyuna; ama sonuçta gerçek yüzleri ortaya çıktı. Biz bedel ödedik ama bu bedeli öderken aslında bunları çirkin yüzlerini dünya kamuoyuna da anlatmış olduk. Anlatmaya da devam ediyoruz. Bütün bu gayretimiz, bütün bu koşturmalarımıza ana sebebi bu. Çünkü millet adına biz duygularımızı ve yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Utanacak bir tarafta değiliz, darbeciler utansın." ifadelerini kullandı.

"Ecdadımızın bedel ödeyerek bize bıraktığı emanetleri anlatmak için dünyanın her yerine gideceğiz"

İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz programları kapsamında özellikle yurt dışında pek çok ülkede bu destanın anlatımına büyük önem verdiklerini belirtti. Yapılacak olan programları basın mensuplarıyla paylaşan Turunç, "Ecdadımızın bedel ödeyerek bize bıraktığı emanetleri korumak için bu anlayışta o gün sokaklara çıkmıştık; bunu anlatmak için de dünyanın her yerine gitmeyi planlıyoruz. Birçok ülkeye gittik. İnşallah bu sene de gideceğiz, orada da anlatacağız. Belirlediğimiz ülkeler şunlar; Balkanlarda Kosova var, Karadağ var, Arnavutluk var, Makedonya var. Asya’da Pakistan var, Azerbaycan var, Özbekistan var, Kazakistan var, Kırgızistan var, Gürcistan, Bangladeş var. Japonya var. Avrupa’da Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, ve Macaristan var. Kıbrıs var, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti var. Cezayir, Tunus, Güney Afrika var, Etiyopya var, Tanzanya var. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela var. TİKA ve Büyükelçiliklerimize, Dışişleri Bakanlığı ile koordine ettiğimiz için bu ülkelerin içerisinde 13 ülkeyi önceleyeceğiz" dedi.