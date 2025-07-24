Balıkesir’de daha önce 2007 yılında 43,2 derece ile kaydedilen rekor sıcaklık, bu yıl Havran’da 44, Sındırgı’da 43,4 ve Burhaniye’de 43,2 derece ile aşıldı. Kentin normalde 32,7 derece olan temmuz ortalamasının oldukça üzerine çıkıldı.

Bursa’da da benzer bir tablo yaşandı. 2000 yılındaki 43,8 derecelik rekor geçerliliğini korusa da Gürsu 43,1, Yıldırım 42,5, Karacabey, Kestel ve Orhangazi ilçeleri ise 42 dereceyle rekor düzeylere yaklaştı. Sakarya’da 2000 yılında ölçülen 44 derece rekorunun ardından Hendek’te 41,9, Adapazarı’nda 40,8 ve Geyve’de 40,5 derece sıcaklık kaydedildi.

Bilecik de hem yangınlarla hem sıcaklıkla mücadele etti. 2000 yılına ait 41 derecelik rekoru bu yıl aşıldı. İnhisar 42,9, Osmaneli 42,5, Gölpazarı ve Söğüt 41,4 dereceyi gördü. Ankara’da da durum farklı değildi. 2012’deki 41 derece rekoruna yaklaşılırken, Nallıhan 41,1 ve Kalecik 41 derece ile sıcak havadan en fazla etkilenen ilçeler oldu.

İstanbul’da da aşırı sıcaklar yaşandı. 2000 yılında ölçülen 40,6 derece rekoruna yaklaşan sıcaklıklar kaydedildi. Ümraniye 42,3, Tuzla 41,9, Sancaktepe 41,7, Çekmeköy 41,1, Şişli 41 ve Fatih 40,6 dereceye ulaştı. Kentin 29,6 derece olan temmuz ortalamasıyla kıyaslandığında ciddi bir artış yaşandı.

Eskişehir’de Sarıcakaya 45,1, Mihalgazi 44,4 dereceye ulaşarak 2000 yılındaki 40,6 derecelik rekoru geride bıraktı. İzmir’de ise Tire 45,4, Bayındır 45,1, Kınık 45, Balçova 44,5, Menderes, Bergama ve Torbalı 44,2, Kemalpaşa ve Urla 44,1, Menemen 43,8, Buca 43,7, Bayraklı 43,6 ve Bornova 43,4 derece ile yüksek sıcaklıkların etkisi altına girdi. Kentin 33,3 derece olan temmuz ortalaması aşırı derecede geçildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sıcaklıklar zirveye ulaştı. Şırnak’ta Cizre 46,7, Silopi 46,2, İdil 44,7 ve Güçlükonak 43,4 dereceyi gördü. Mardin’de ise Kızıltepe 45,9, Dargeçit 45,3, Nusaybin 45,2, Derik 44,6, Midyat 43,7 ve Yeşilli 43,4 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşılaştı. En dikkat çekici sıcaklık ise Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaydedildi. Daha önce 2000 yılında 44,4 derece ile ölçülen rekor, 47 dereceye yükseldi. Kentin diğer ilçelerinde de sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrederek geniş bir coğrafyada etkisini gösterdi.