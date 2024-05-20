Yapmış olduğu Ayet-el Kürsi ile Kültür Ürünleri Oscar Yarışmasında Oscar ödülü kazanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenlerin mezarlarından alınan toprakları, Türk bayrağı tablosuna çeviren bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu, eserleriyle kendine hayran bırakıyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Necmettin Sadıkoğlu, kabartma sanatı olarak da bilinen bakır rölyef ile yaptığı eserleriyle görenleri hayran bırakıyor. 2018 yılında Sivas’ta bakıra işlemiş olduğu Ayet-el Kürsi ile Kültür Ürünleri Oscar Yarışmasında ’Kültür Oscarı’ ödülü kazanan Sadıkoğlu, yaklaşık 12 yıldır bakıra can veriyor. Bakır üzerine çekiç, ağaç ve demir kalem gibi malzemeler kullanarak rölyef eserler ortaya çıkaran Sadıkoğlu, usta-çırak ilişkisiyle gelecek nesillere bu sanatı aktarmak için eğitimler veriyor. Son olarak Isparta’da güllerden yapılan Türk bayrağından esinlenen bakır rölyef sanatçısı, Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiği esnada elinde kalan mezar toprağını kurutarak sakladı. 13 şehit yakınıyla da irtibata geçen ve hayalini anlatan Sadıkoğlu, toprakların kendisine gönderilmesiyle projesini hayata geçirdi. Sadıkoğlu, 100 yıl orijinalliğini koruyacak boya tasarımı sonrasında darbe girişimi gecesi şehit düşen 13 vatandaşın mezarından alınan toprakları bir araya getirdi. Necmeddin Sadıkoğlu, el emeğiyle yaptığı eserlerle bu önemli eserleri, Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde sergiledi. Sergi, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

“Toprakları birleştirerek Türk bayrağını yaptık”

Eseri hakkında bilgi veren bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu, “Bu sergimiz Türkiye’nin 13 farklı bölgesinden 13 şehidimizin kabir toprakları, şehit aileleri tarafından tarafıma gönderildi ve bu toprakları birleştirerek Türk bayrağını yaptık. Bu 13 şehidimizin 4’ü 15 Temmuz şehidi, 9’u polis ve asker şehidimizin topraklarından oluşuyor. Diğer ailelerimizi de burada misafir ettik, Sapanca Kaymakamı bir gün boyunca burada onları ağırladı” dedi.

“Buradaki gayemiz, şehit ve bayrak kavramını unutturmamak”

Sergi hakkında bilgi veren Sadıkoğlu, “’Toprak ve Bayrak’ isimli programın tanıtımı sonrasında rölyef sergimiz gezildi. Rölyef sanatı, kabartama sanatıdır ve bunu Türkiye’de ilk defa 15 yıl önce ben başlattım. Bu tarzda ülkede tam anlamıyla yetiştirdiği bir veya iki tane usta ve çırak vardır. Burada en önemli teknik zırnık dediğimiz sistemdir. Ayrıca bu sergide Oscar ödülü Ayet-el Kürsi’mizi sergiledik, birkaç tanede hat tablomuzu sergiledik. Toplamda 40 eser 3 gün boyunca vatandaşımızın görseline açıldı. Buraya gelen insanlara anlatıyoruz buradaki gayemiz, şehit ve bayrak kavramını unutturmamak ve unutmamak olduğunu her seferinde yineliyoruz” diye konuştu.