Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Tuz ve Kavun Festivali’nde ikinci gün dopdolu bir program eşliğinde gerçekleştirildi. Birçok farklı etkinliğe sahne olan festivalin ikinci gününde, ünlü sanatçı Ahmet Şafak verdiği konserle Şereflikoçhisarlıları adeta mest etti.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın Şereflihoçhisar ilçesinde yarına kadar devam edecek olan 15. Tuz ve Kavun Festivali’nin ikinci günü dopdolu bir program eşliğinde gerçekleştirildi. Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününe ilçe sakinleri tıpkı ilk gün olduğu gibi yoğun ilgi gösterdi. Havai fişek gösterisi ve Aydilge konseri gibi farklı etkinliklere sahne olan festivalin ikinci gününde konser veren ünlü sanatçı Ahmet Şafak, en sevilen şarkılarıyla Şereflikoçhisarlıları adeta mest etti. Ahmet Şafak’ın şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Şereflikoçhisarlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

ŞAFAK: “DİSNEY’E KARŞI TAVIR ALINMASINI BEKLİYORUZ”

Konseri sırasında dijital film platformu Disney’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün dizisini yayınlamama kararı almasını değerlendiren Sanatçı Ahmet Şafak, “Türkiye’de birkaç gündür sosyal medya üzerinden önemli bir konu konuşuluyor. Disney platformu, bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk’ün dizisini yapacağız dedi. Yapıldı mı? Yapıldı. Çok iyi oyuncular vardı. Fakat Mustafa Kemal Atatürk’ün adına tahammül edemeyen Amerika’daki Ermeni lobileri ve beraberindeki lobilerin baskısı ile Disney kuruluşu diziyi yayınlamama kararı aldı. Ayrıca platformundaki tüm orijinal Türk yapımlarını da kaldırdı. Ben 2-3 gündür bekliyorum. Türkiye’de, Mustafa Kemal Atatürk adını 28 Mayıs öncesinde dillerinden düşürmeyenler, Atatürk’ümüzün hatırasını koruyacaklar mı ya da bu konu hakkında konuşacaklar mı diye bekliyorum. Mesela Tarkan, Cem Yılmaz ve birçok sanatçı Disney'in reklamlarında oynayıp, propagandalarını yaptılar. Cumhuriyetimizin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yapılan bu saygısızlığa susmayıp tavır almalarını bekliyoruz.” dedi.