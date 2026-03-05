Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşmayı amaçlayan program kapsamında, Bursa'nın çeşitli noktalarında tatlı ikramı yapılmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu akşam Harmancık, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde bulunan çok sayıda camide vatandaşlara tatlı ikramında bulunulacak.

Tatlı dağıtımı, Osmangazi ilçesinde Alaşarköy mahallesindeki Alaşarköy Camii, Mollafenari mahallesindeki Kestanelik Meydan Camii'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Harmancık ilçesinde de Harmancık Merkez Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulunulacak. Tatlı dağıtımının en yoğun şekilde yapılacağı ilçelerden biri ise Gürsu olacak. Gürsu ilçesinde Yenidoğan mahallesindeki Halil İbrahim Camii, İstiklal mahallesindeki Ensar Camii, Zafer mahallesindeki Bilal-Habeşi Camii, Kurtuluş mahallesindeki Somuncu Baba Camii, İğdir Köyü'nde İğdir Mahallesi Cami, Karahıdır Köyü'nde Karahıdır Mahallesi Camii, Adaköy mahallesindeki Adaköy Camii, Kumlukalan mahallesindeki Kumlukalan Camii, Canbazlarköyü'nde Canbazlar Camii, Ağaköy mahallesindeki Ağaköy Camii, Kazıklı Köyü'ndeki Kazıklı Camii, Hasanköy'de Hasanköy Camii, İpekyolu (Toki) Camii, Dışkaya Köyü'ndeki Dışkaya Mahallesi Camii, Ericek Köyü'ndeki Ericek Mahallesi Camii'lerinde yapılacak.