Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ’da gerçekleştirilen 3. Olağan İl Kongresi’nde ekonomik krize yönelik çözüm önerileri ve geniş kapsamlı sosyal vaatleriyle gündeme geldi. Erbakan, borçlanmaya ve yeni vergilere başvurmadan yıllık 150 milyar dolarlık kaynak sağlayacaklarını ifade etti.

“Yüzde 100-200 Zam, Taban Fiyatlarda Büyük Artış”

Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda;

Memur, işçi ve emeklilere yüzde 100 ile 200 arasında zam, Çiftçiye ve köylüye yüzde 200-300 taban fiyat artışı yapacaklarını söyledi. Bu kaynakların; faize ödenen paralardan, israfa son verilerek ve büyük holdinglerin ayrıcalıklarının kaldırılmasıyla elde edileceğini savundu.

Aile Yapısını Koruyacak Yasalar Vurgusu

Fatih Erbakan, konuşmasında sosyal politikalarına da değinerek, “Aile yapısını bozan ithal yasaları kaldıracağız. Evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran düzenlemelere son vereceğiz. Medyayı da Türk aile yapısına uygun hale getireceğiz” dedi.

Toplumda Umut Uyandırdı

Ekonomik dar boğazda olan milyonlarca memur, işçi ve emekli için Fatih Erbakan’ın bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada olumlu tepkiler aldı. Vatandaşların bir kısmı açıklamaları “umut verici” bulurken, bazı kesimler vaatlerin “gerçekçiliğini” tartışmaya açtı.