Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, ABD Başkanı Trump'ın dahil olduğu bir manipülasyon süreciyle ilgili çarpıcı bir örnek verdi. Memiş, 100 bin liralık yatırımın nasıl 820 TL'ye gerilediğini anlattı. İşte Memiş'in haftanın son günü yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar...

Haber akışlarının piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, ABD-İran gerilimi nedeniyle belirsizliğin sürdüğünü belirterek, Brent petrolün 108 dolara kadar yükseldikten sonra 106 dolar seviyesine gerilediğini, hafta sonu gelecek gelişmelerin ise yön belirleyici olacağını ifade etti.

BORSA İSTANBUL İÇİN KRİTİK GELİŞME

Borsa ile ilgili değerlendirmeler yapan Memiş, "Altın ve gümüş tarafında şu anda satıcı bir seyir var. Ons Altın 4.673 dolar seviyesinde. Borsalarda yine biraz daha negatif durum devam edebilir. 14.335 puan seviyesinde günü kapatmıştı. Yine Birleşik Kralık'tan resmi olarak İstanbul Borsası'nın resmi olarak tanınması bu hafta önemliydi. İngiliz yatırımcıların burada vergi durumu da dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

BORSADA BEKLENTİ POZİTİF

Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Yani biz bu yılla alakalı borsa tarafında pozitif yönlü beklentimizin devam ettiğini 16 bin puan hatta 20 bin puan seviyesine kadar yıl sonunda bir yükseliş beklediğimizi ifade ediyoruz. Yine bu öngörüm geçerliğini koruyor. Yıl sonuna kadar yine borsa tarafındaki görünüm pozitif. Bu savaş bittikten sonra yine hızlı bir toparlanma bizi bekliyor."

PİYASALAR ARAFTA

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Evet sabit piyasa beklentisi karşılandı. Burada da herhangi bir anormallik yok. Ekonomik verilerin de bir etkisi piyasalarda olmuyor. Yine dünyanın gözü kulağı İran'a karşı yapılan müdahalede. Burada nasıl bir süreç olacak? Abluka devam ediyor. Ateşkes sözüm ona devam ediyor ve piyasalar arafta kalmaya yine devam ediyor."

100 BİN LİRA 820 TL OLDU

Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, "Bu manipülasyon piyasasını sürekli sevgili izleyenlerimize anlatıyoruz. Ama şöyle bir tek bir örnek vermek istiyorum. Mesela Trump göreve gelmeden önce ailesinin adına meme coin süreci başlatmıştı. First Lady'nin adına da bir dolar meme coin yapmıştı. Burada lansmanda elindeki 100 bin lirasını bu meme coine yatıran bir kişinin elindeki kalan para şu anda ne kadar biliyor musunuz? 820 TL." dedi.

"SOYGUNUN RESMİ RAKAMI"

Soygun yapıldığını belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Evet 100 bin liranın karşılığı 820 TL. Yani soygunun resmi rakamı bu şekilde. Daha bunun petrol tarafı var, altın tarafı var, borsa tarafı var, kripto para piyasası var. Bunun gibi soygunun resmi rakamları bizde mevcuttur. O yüzden kim kazandı kim kaybetti burada fotoğraflar gayet net."