Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte emniyet personelinin çalışma düzeni ve ek ödeme sistemi yeniden şekilleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM’de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı değerlendirmede, Polis Meslek Kanunu’na yönelik taslak çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Çiftçi, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını belirterek, sürecin netleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte polislerin fazla mesai uygulaması değişiyor. Hâlihazırda uygulanan sabit ek ödeme sistemi yerine, personelin yalnızca yaptığı fazla mesai kadar saatlik ücret alacağı bir modele geçilmesi planlanıyor. Böylece fazla çalışan daha fazla kazanırken, mesai yapmayanlar ek ödemeden yararlanamayacak.

Fazla mesai ödemelerinde üst limitin 17 bin TL olması öngörülüyor. Ödemelerin, haftalık 40 saat ve aylık 160 saatlik çalışma süresini aşan kısımlar üzerinden saatlik olarak hesaplanması planlanıyor.

Taslakta yer alan bir diğer önemli değişiklik ise vardiya sistemi. Buna göre polislerin 12 saat görev yapıp 36 saat dinleneceği bir çalışma modeli uygulanacak. Bu sistemle haftalık çalışma süresinin 42 ile 45 saat aralığında olması hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte, farklı sürelerde çalışan personelin aynı ek ödemeyi alması uygulaması sona erecek. Fazla mesai yapanlar daha yüksek gelir elde ederken, daha az çalışanların ek kazancı düşecek.

Hazırlanan düzenleme yalnızca mesai sistemiyle sınırlı kalmayacak; polislerin statüsü ve özlük haklarını da içeren kapsamlı değişiklikler hayata geçirilecek.

Polis memurlarının rütbelerine göre belirlenen net maaşları, toplam gelir aralıkları ve fazla mesai dahil kazançları ise yeni düzenleme kapsamında yeniden şekillenecek.

Polis Memuru (8/1) için net görev aylığı 81.617 TL olarak belirtilirken, aylık gelir 81.617 TL ile 90.000 TL arasında değişiyor. Fazla mesai dahil toplam maaş ise 98.617 TL ile 107.000 TL arasında hesaplanıyor.

Yeni başlayan polislerde (derece/kademe bazlı) net görev aylığı 77.000 TL ile 85.000 TL arasında yer alıyor. Aylık gelir de aynı aralıkta olurken, fazla mesai ile toplam maaş 94.000 TL ile 102.000 TL seviyesine çıkıyor.

Komiserlerde (derece/kademe bazlı) net görev aylığı 86.000 TL ile 95.000 TL arasında değişiyor. Aylık gelir de bu aralıkta olurken, mesaiyle birlikte toplam maaş 103.000 TL ile 112.000 TL arasında hesaplanıyor.

Başkomiser (3/1) için net görev aylığı 89.214 TL olarak belirtiliyor. Aylık gelir 89.214 TL ile 100.000 TL arasında değişirken, mesai dahil toplam maaş 106.214 TL ile 117.000 TL seviyesine ulaşıyor.

Emniyet Müdürü için net görev aylığı 95.000 TL ile 115.000 TL arasında değişiyor. Aylık gelir aynı aralıkta olurken, fazla mesaiyle birlikte toplam maaş 112.000 TL ile 132.000 TL arasında hesaplanıyor.

Trafik Polisi için net görev aylığı 85.000 TL ile 95.000 TL arasında belirtiliyor. Aylık gelir de aynı seviyede olurken, mesai ile toplam maaş 102.000 TL ile 112.000 TL arasında değişiyor.

Yunus Polisi için de net görev aylığı 85.000 TL ile 95.000 TL arasında yer alıyor. Aylık gelir aynı aralıkta olurken, fazla mesaiyle birlikte toplam maaş 102.000 TL ile 112.000 TL seviyesine çıkıyor.