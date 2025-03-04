Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım süreçlerini şeffaf, erişilebilir ve dijital hale getirdiklerini açıkladı.

Bakan Kacır’ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, son 5 ayda 158 OSB’de toplam 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1.918 sanayici tahsis başvurusu yaptı. Ayrıca, 29 OSB’de 24 milyon metrekare alan için 622 sanayici ön tahsis talebinde bulundu. Böylece 1.560 yeni fabrikanın tahsis süreci başladı.

Mart ayı itibarıyla 103 OSB’de 1.001 yatırım yeri, toplam 15,9 milyon metrekare alan tahsise sunuldu. 27 OSB’de ise 7,5 milyon metrekare alanın ön tahsis başvurularına açıldığı belirtildi.

Bakan Kacır açıklamasında "Anadolu şehirlerimizi üretim üssü yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.