Yapılan zamlarla birlikte ortalama 100 km’de ortalama 6,5 litre mazot tüketen bir otomobilin 100 kilometredeki yakıt maliyeti yaklaşık 628 TL, kilometre başına yakıt maliyeti ise yaklaşık 6,28 TL’ye yükseldi.

BURSA’YA GİTMENİN MALİYETİ ARTTI

İnegöl’den Bursa yönüne yapılacak günlük yolculuklarda da akaryakıt maliyeti ciddi anlamda artış gösterdi.

Gidiş-dönüş mesafesi 66 km olan İnegöl-Kestel yolu için otomobilin yakıt maliyeti yaklaşık 415 TL’ye çıktı.

Gidiş-dönüş mesafesi 96 km olan İnegöl-Osmangazi Kent Meydanı AVM arasındaki motorinin maliyeti yaklaşık 603 TL’ye.

Gidiş-Dönüş mesafesi 150 km olan İnegöl-Uludağ Üniversitesi arasında yakıt maliyeti 943 TL’ye

Gidiş-dönüş mesafesi 178 km olan İnegöl-Bursa Şehir Hastanesi arasında ki yolculuğun bedeli ise 1.118 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR’E GİTMEK CEP YAKACAK

Artık İnegöl’den İstanbul’a otomobille gitmekte eskisi gibi kolay olmayacak. Gidiş dönüş mesafesi 370 km olan İnegöl-İstanbul Anadolu yakası arasında ki yolculuğun bedeli yakıt artı köprü ve otoyol ücretleriyle birlikte 4 bin 492 TL’ye yükseldi. Avrupa yakasına yapılacak yolculuk ise 5 bin TL’nin üzerinde gerçekleştirilecek.

Gidiş-dönüş mesafesi 822 kilometreyi bulan Ankara yolculuğunun maliyeti ise 5 bin 166 TL’ye çıktı.

Gidiş-dönüş mesafesi 676 kilometre olan İzmir’e gitmenin maliyeti ise yakıt ve otoyol ücretleriyle birlikte 6 bin 559 TL oldu.