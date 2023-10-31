Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Eroğlu Makine fabrikasında, bir işçi, elektrik panosunu tamir etme çabası sırasında meydana gelen olayda hayatını kaybetti.

Olay, Demirci Mahallesi'nde, Demirciyolu Caddesi üzerinde bulunan Eroğlu Makine isimli fabrikada gerçekleşti. İşçi Ayhan Özcan (43), fabrikadaki elektrik panosunu onarmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer işçiler, derhal 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Ayhan Özcan'ın sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan incelemenin ardından Özcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Polis, bu üzücü olayın ardından detaylı bir soruşturma başlattı.