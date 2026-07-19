Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin plan dahilinde sürdürdüğü çalışmalarda, duraklara izinsiz yapıştırılan afiş ve reklamlar sökülürken, yüzeylerde kalan bant izleri temizleniyor. Görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda durakların iç ve dış yüzeyleri temizleniyor. Durakların temizliğinde dezenfektanlı ürünlerin yanı sıra basınçlı su sistemiyle çalışan yıkama araçları kullanılıyor. Bu yöntemle duraklardaki kir ve lekeler giderilirken, basınçlı sistem sayesinde su tüketiminde tasarruf sağlanıyor. Şehir genelinde başlatılan temizlik ve bakım uygulamalarının 16 ilçedeki tüm duraklarda periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA