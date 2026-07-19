Çalışmaların tamamlanmasının ardından Harmanlıkspor'un altyapı oyuncuları, yeni sezondaki ilk antrenmanlarını yenilenen sahada gerçekleştirdi. Yenilenen zemin sayesinde sporcuların daha sağlıklı şartlarda antrenman yapması amaçlanıyor.

'İlk günkü duyguları yaşıyorum'

Saha zemininin yenilenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Harmanlıkspor antrenörlerinden Tevfik Tetik, 'Ben ilk halının döşendiği zaman da buradaydım. Şu anda ilk günkü duygularımı tekrardan yaşıyorum. Zeminin yenilenmesi bizler ve sporcularımızın sağlığı, rahat oynamaları açısından harika oldu. Desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ederim' derken, sporcu velilerinden Kevser Gezici ise yeni zeminin sakatlık riskini azalttığını belirterek, 'Sahamızın yenilenmesi çocuklarımızın sağlığı ve konforu açısından harika oldu. Eski saha çok daha kötüydü. Çocuklar düştükleri zaman yaralanıyorlardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' diye konuştu.