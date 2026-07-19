Nilüfer Belediyesi, Ataevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanını törenle hizmete açtı. Açılış törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak, 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Göreve geldikten sonra açılan 4. kapalı pazar alanı

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ataevler Kapalı Pazar Alanı'nın göreve geldikleri günden bu yana açtıkları dördüncü kapalı pazar alanı olduğunu söyledi. Hedeflerinin ilçedeki tüm pazar alanlarını kapalı hale getirmek olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, yakın zamanda devreye alınacak yeni pazar alanlarının yanı sıra mevcut alanlarda da iyileştirme çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Ataevler Kapalı Pazar Alanı'nın aynı zamanda bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Burada insanlar vakit geçirebilecek, eğlenecek, alışveriş yapacak. Burası 5 bin 416 metrekare taban alanına sahip, kapalı pazar alanıyla birlikte kapalı otoparkı da olan bir mekan. Dolayısıyla bölgedeki otopark ihtiyacına da bir nebze olsun cevap vermiş olacak' dedi.

Başkan Şadi Özdemir'den doğa ve tarım vurgusu

Konuşmasında tarımın önemine de değinen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in yüzde 75'inin tarım, orman ve mera alanlarından oluştuğunu hatırlattı. Üreticilerin tarımdan vazgeçmemesi için kırsalda hayatı sürdürülebilir kılmak gerektiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, üreticileri kooperatifler çatısı altında bir araya getirdiklerini, ürünlerine satın alma güvencesi verdiklerini ve bu ürünlerin satılabileceği mekanizmalar oluşturduklarını anlatarak, 'Tarımın desteklenmesi gerekiyor. Burada üretilmiş güzel ürünleri çocuklarımız, torunlarımız ve onların torunları da yiyebilsin istiyoruz' diye konuştu.

Kayapa'da yapılmak istenen katı atık tesisine de değinen Başkan Şadi Özdemir, 'Her şeyi her yere yapabilirsiniz ama verimli topraklarınızı ve ormanlarınızı korumazsanız hayatınız olmaz. Nilüfer'in geleceğini yok etmeyin' çağrısında bulundu.

'Hayatı kolaylaştıran bir merkez'

Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, pazar yerlerinin tarih boyunca sosyal yaşamın kurulduğu merkezler olduğunu belirterek, 'Bugün sadece bir pazar yeri değil, çok anlamlı bir cazibe merkezinin, bir yaşam merkezinin hayata geçirildiğini hep birlikte görüyoruz. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da pazarcı esnafının üretici ile tüketici arasında köprü kuran önemli bir hizmet olduğuna değinerek, 'Böyle modern kapalı pazar alanları hem esnafımızın daha sağlıklı şartlarda çalışmasına hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda alışveriş yapmasına büyük katkı sağlıyor' ifadelerini kullandı. Aksu, bu hizmetin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı esnaf adına Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür etti.

'Yaşayan bir merkez haline gelecek'

Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş ise kapalı pazar alanının mahallenin yıllardır beklediği önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, 'Mahalle halkımız bundan sonra yazın sıcağından, kışın yağmurundan etkilenmeden daha modern, daha güvenli ve daha konforlu bir ortamda alışveriş yapacak' diye konuştu. Alanı sadece haftada bir gün kullanılan bir yer değil, yaşayan bir sosyal merkeze dönüştürmek istediklerini belirten Güneş, burada bir sanat sokağı kurmayı ve haftanın bir gününü 'Kadın Emeği Pazarı' olarak değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş, günün anısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hediye takdim etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından kesilen açılış kurdelesinin ardından, Başkan Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet pazar alanını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Açılış programı kapsamında ayrıca bölgede açılan stant ziyaret edilerek, 'Nilüfer'e Çöplük İstemiyoruz Kampanyası'na Başkan Şadi Özdemir ve tüm katılımcılar imza atarak destek oldu.