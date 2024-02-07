SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu), emeklilerin yeni maaşlarını sisteme yükledi. Böylelikle emeklilerin kök maaşında değişim yaşandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılarak karar Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazandı ve yürürlüğe girdi.

"EN DÜŞÜK 10 BİN TL OLDU"

Yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL’den 10 bin TL’ye yükseldi. Zam sonrasında ise kök maaşlarda da yüzde 49.28 oranında artışa gidildi.

Bununla birlikte bir emeklinin ek ödeme dahil kök maaşı 6669 TL’ye yükseltildi. Ancak en düşük emekli maaşının 10 bin olmasından ötürü arada kalan farkı 3331 TL'yi ise devlet ödeyecek.

"KÖK MAAŞ NASIL BULUNUR?"

Kök maaşını merak edenlerin e-devlet sistemine girerek ara kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklamalı.

SSK Emeklilerinin Açılan kısımda "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin TL’den çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkıyor.

Bağ-Kur Emeklilerinin ise yine e-Devlet'e girip arama bölümüne "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.Açılan pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" kısmına tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.