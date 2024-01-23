Uludağ gibi iyi bir eğlence merkezine de, ev sahipliği yapan Bursa, bir yandan da, şeftalisi ile ünlüdür. Ülkemizin en büyük illeri arasında yer alan Bursa, belirttiğimiz kebabı ile bir çok kişinin odak noktası olmayı başarmıştır.

Bunun yanı sıra yine belirtmiş olduğumuz gibi Uludağ gibi bir kavramı barındırması ile de, bir çok tatilcinin ve turistin eğlence merkez ve odağı haline gelmiştir. Türkiye otomobil üretimlerinin yüzde 70’lik bir oranı, Bursa’da yapılmaktadır.

Bursa Merkez Plaka Harf Grupları:16 AB 001 – 16 AZ 99916 AAB 01 – 16 AZZ 9916 BA 001 – 16 BZ 99916 BAA 01 – 16 BZZ 9916 CAA 01 – 16 CZZ 9916 D 0001 – 16 D 150016 DA 001 – 16 DZ 99916 E 0001 – 16 E 999916 EA 001 – 16 EZ 99916 FA 001 – 16 FZ 99916 GA 001 – 16 GZ 99916 HA 001 – 16 HZ 99916 K 0001 – 16 K 999916 K 00001 – 16 K 6300016 Özel Plaka 001 – 16 Özel Plaka 10016 KA 001 – 16 KZ 99916 L 0001 – 16 L 999916 LA 001 – 16 LZ 99916 M 0001 – 16 M 500016 M 00001 – 16 M 0050016 M 7501 – 16 M 800016 MA 001 – 16 MZ 99916 NA 001 – 16 NZ 99916 P 0001 – 16 P 999916 R 0001 – 16 R 999916 RA 001 – 16 RZ 99916 S 0001 – 16 S 599916 T 0001 – 16 T 500016 U 0001 – 16 U 999916 V 0001 – 16 V 999916 YA 001 – 16 YZ 99916 Z 0001 – 16 Z 9999

İnegöl Plaka Grupları:16 F 0001 – 16 F 999916 K 65001 – 16 K 7499916 M 5501 – 16 M 600016 PA 001 – 16 PZ 99916 S 6000 – 16 S 669916 T 5501 – 16 T 6000

Mudanya Plaka Grupları:16 JA 001 – 16 JZ 99916 K 93001 – 16 K 9600016 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 90016 M 8001 – 16 M 850016 S 9300 – 16 S 979916 T 8001 – 16 T 8500

İznik Plaka Grupları:16 H 0001 – 16 H 999916 M 6501 – 16 M 700016 S 6700 – 16 S 679916 T 6501 – 16 T 7000

Mudanya Plaka Grupları:16 K 93001 – 16 K 9600016 JA 001 – 16 JZ 99916 M 8001 – 16 M 850016 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 90016 S 9300 – 16 S 979916 T 8001 – 16 T 8500

Gemlik Plaka Grupları:16 K 78001 – 16 K 7810016 M 5001 – 16 M 550016 S 7000 – 16 S 749916 T 5001 – 16 T 550016 ZA 001 – 16 ZZ 999

Orhangazi Plaka Grupları:16 K 81001 – 16 K 8400016 M 8501 – 16 M 900016 S 7500 – 16 S 799916 T 8501 – 16 T 900016 VA 001 – 16 VZ 999

Karacabey Plaka Grupları:16 K 87001 – 16 K 9000016 M 7001 – 16 M 750016 Özel Plaka 601 – 16 Özel Plaka 65016 S 8300 – 16 S 879916 T 7001 – 16 T 750016 TA 001 – 16 TZ 999

Mustafakemalpaşa Plaka Grupları:16 K 90001 – 16 K 9300016 M 6001 – 16 M 650016 S 8800 – 16 S 929916 SA 001 – 16 SZ 99916 T 6001 – 16 T 6500

Orhaneli Plaka Grupları:16 M 9251 – 16 M 999916 N 0001 – 16 N 999916 S 9800 – 16 S 999916 T 9251 – 16 T 9999

Yenişehir Plaka Grupları:16 M 7501 – 16 M 800016 S 8000 – 16 S 829916 T 7501 – 16 T 800016 UA 001 – 16 UZ 999