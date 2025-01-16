Gram altın Kapalıçarşı’da alış fiyatı 3.054,39 TL, satış fiyatı ise 3.090,39 TL olarak işlem görüyor. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.691,90 dolar alış, 2.692,30 dolar satış fiyatıyla %0,10'luk bir düşüşle dikkat çekiyor.

Altın Çeşitlerinde Güncel Durum:

22 ayar altın Kapalıçarşı’da 2.791,65 TL alış, 2.942,30 TL satış fiyatıyla işlem görmekte ve %0,27 oranında bir düşüş yaşadı.

14 ayar altının satış fiyatı 1.659,17 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 5.004 TL, yarım altın 10.008 TL, tam altın ise 19.955 TL alış fiyatıyla piyasalarda yer alıyor. Çeyrek altının satış fiyatı %0,28 oranında düşerek 5.043 TL seviyesine geriledi.