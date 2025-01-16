Gram altın Kapalıçarşı’da alış fiyatı 3.054,39 TL, satış fiyatı ise 3.090,39 TL olarak işlem görüyor. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.691,90 dolar alış, 2.692,30 dolar satış fiyatıyla %0,10'luk bir düşüşle dikkat çekiyor.
Altın Çeşitlerinde Güncel Durum:
- 22 ayar altın Kapalıçarşı’da 2.791,65 TL alış, 2.942,30 TL satış fiyatıyla işlem görmekte ve %0,27 oranında bir düşüş yaşadı.
- 14 ayar altının satış fiyatı 1.659,17 TL olarak kaydedildi.
- Çeyrek altın 5.004 TL, yarım altın 10.008 TL, tam altın ise 19.955 TL alış fiyatıyla piyasalarda yer alıyor. Çeyrek altının satış fiyatı %0,28 oranında düşerek 5.043 TL seviyesine geriledi.
Kaynak: HABER MERKEZİ