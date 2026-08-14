Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 594 TL, satış fiyatı ise 6 bin 671 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 29 TL’den alınırken 6 bin 239 TL’den satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 621 TL, satış fiyatı 4 bin 828 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 784 TL, satış fiyatı 10 bin 886 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 10 bin 638 TL’den alınırken 10 bin 726 TL’den satışa sunuluyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 474 TL, satış fiyatı 21 bin 771 TL seviyesinde bulunurken, tam altın 43 bin 81 TL’den alınıp 43 bin 370 TL’den satılıyor.