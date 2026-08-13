Türk Lirası’nın yılın geri kalanındaki seyrine ilişkin uluslararası finans kuruluşlarından yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son tahmin Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank’tan geldi.

Commerzbank Stratejisti Tatha Ghose, yayımladığı değerlendirme notunda Türkiye’nin döviz rezervlerinden kur politikasına ve enflasyon görünümünden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olası adımlarına kadar birçok başlığı ele aldı.

Ghose, swaplar hariç net döviz rezervlerinin hâlâ mütevazı seviyelerde olduğunu belirtirken, Merkez Bankası ve kamu bankalarının TL’deki değer kaybını yumuşatmak amacıyla döviz müdahalelerini kullanma konusunda ağır bir yük taşıdığını ifade etti.

Commerzbank’ın değerlendirmesinde özellikle Dolar/TL kurunun izlediği seyir dikkat çekti. Ghose, kurun belirli dönemlerde yatay hareket ettikten sonra yeni seviyelere yükseldiğine işaret ederek bu görünümü daha önce de gözlemledikleri bir örüntü olarak değerlendirdi.

“Dolar/TL grafiği tanıdık hikâyeyi anlatıyor” diyen Ghose, kurdaki hareketi “ardışık savunma hatlarının aşılması” şeklinde tanımladı.

Commerzbank’ın Türk Lirası’na ilişkin en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri ise yılın geri kalanındaki kur görünümüne yönelik oldu.

Ghose, mevcut tabloyu sağlıklı bulmadığını belirterek politika yapıcıların TL’nin değer kaybı patikasını yumuşatabileceğini ancak temel yönü değiştiremeyeceğini savundu.

Commerzbank stratejisti, ortaya çıkan politika ikileminin Türk Lirası açısından olumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Banka, Türkiye’nin dezenflasyon sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ghose’ye göre dezenflasyon stratejisi, enflasyondaki görünüm ile dış kaynaklı fiyat şokunun aynı anda yarattığı “çifte zorlukla” karşı karşıya bulunuyor.

Commerzbank’ın değerlendirmesinde TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu sunumundaki açıklamalarına da yer verildi.

Karahan’ın önümüzdeki dönemde bir haftalık repo ihalelerine başlanmasının gündemde olduğunu söylemesine dikkat çeken Ghose, böyle bir adımın efektif fonlama maliyetini mekanik olarak aşağı çekeceğini belirtti. Ghose’ye göre bu uygulama pratikte faiz indirimiyle eşdeğer bir sonuç yaratabilir.

Commerzbank stratejisti, bir haftalık repo ihalelerine geçişin “teknik normalleşme” şeklinde adlandırılabileceğini ancak döviz piyasasının olası hamleyi farklı okuyabileceğini savundu.

Ghose, piyasanın böyle bir adımı para politikasında “gevşeme” olarak değerlendireceğini belirtti.

Commerzbank’ın genel beklentisi ise Türk Lirası’ndaki değer kaybının yıl sonuna kadar sürmesi yönünde.

Banka, kurdaki hareketin politika adımlarıyla yavaşlatılabileceğini ancak mevcut koşullarda ana eğilimin değiştirilmesinin güç olduğunu düşünüyor.