Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın 7 bin 229 lira alış, 7 bin 335 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altın 6 bin 609 liradan alınırken 6 bin 913 liradan satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 978 lira, satış fiyatı 5 bin 243 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 11 bin 842 liradan alınırken 11 bin 938 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın ise 11 bin 806 lira alış ve 11 bin 901 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın 23 bin 684 lira alış, 23 bin 876 lira satış fiyatıyla listelenirken, tam altın 47 bin 222 liradan alınıp 47 bin 569 liradan satılıyor.