Gram altın 6147 liradan alınıp 6243 liradan satılırken, 22 ayar altın 5619 liradan alıcı buldu ve satışta 5892 liraya kadar çıktı. 14 ayar altın ise 3399 liradan alınıp 4545 liradan satıldı.

Çeyrek altın 10 bin 70 liradan alınırken satışta 10 bin 181 lirayı gördü. Eski çeyrek altın 9946 liradan alınarak 10 bin 88 liradan satıldı. Yarım altın 20 bin 139 liradan alınıp 20 bin 362 liradan işlem gördü. Tam altın ise 40 bin 155 liradan alıcı buldu, satışta 40 bin 537 liraya ulaştı.