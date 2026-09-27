Şanlıurfa’da kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’deki aktif fay hatlarını yeniden gündeme taşıdı. AFAD verilerine göre 24 Eylül saat 10.40’ta merkez üssü Karaköprü ilçesi olan sarsıntı, yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından, fay hatlarına ilişkin açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un değerlendirmeleri yeniden öne çıktı.

Üşümezsoy bu kez Ege’yi işaret etti

Üşümezsoy, deprem riski bakımından yakından takip edilmesi gereken bölgeler arasında Denizli ve çevresini gösterdi. Pamukkale Fayı’na dikkat çeken Üşümezsoy, hattın Buldan’dan başlayarak Karahayıt ve Pamukkale üzerinden Denizli’ye kadar uzandığını belirtti. Üşümezsoy’a göre söz konusu fay, 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli taşıyor.

“6,5-7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Üşümezsoy, Pamukkale çevresindeki fayların jeolojik özelliklerine dikkat çekerek bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Ancak bu değerlendirme, belirli bir tarihte deprem meydana geleceği anlamına gelmiyor. Depremlerin gününü ve saatini önceden güvenilir biçimde belirlemek mevcut bilimsel yöntemlerle mümkün değil.

Laodikeia ayrıntısına dikkat çekti

Üşümezsoy, Denizli ve Pamukkale çevresinin geçmişte yaşadığı depremlere de dikkat çekti. Antik Laodikeia kentinin bulunduğu bölgede tarih boyunca yıkıcı sarsıntıların meydana geldiğini hatırlatan Üşümezsoy, bu tarihsel deprem kayıtlarının bölgedeki mevcut fay yapısının değerlendirilmesinde önemli veriler sunduğunu belirtti. Pamukkale’nin dünyaca ünlü sıcak su kaynaklarına da değinen Üşümezsoy, bölgedeki jeotermal hareketliliğin tektonik kırık ve fay sistemleriyle ilişkisine dikkat çekti.

Şanlıurfa depremi fay tartışmalarını yeniden başlattı

Üşümezsoy’un açıklamalarının yeniden gündeme gelmesine neden olan Şanlıurfa depremi ise 24 Eylül’de meydana geldi. AFAD kayıtlarına göre Karaköprü merkezli depremin büyüklüğü 5,4 olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından aynı bölgede daha küçük artçı depremler de kaydedildi. Deprem Şanlıurfa’nın yanı sıra çevredeki çok sayıda kentte hissedildi.

Üşümezsoy, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde de Atatürk Barajı’nın güneyindeki faylara ve Bozova Fayı çevresine dikkat çekmişti. Şanlıurfa’da yaşanan son depremin ardından fay hatları yeniden gündeme gelirken, Üşümezsoy’un Pamukkale-Denizli hattına ilişkin 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğu yönündeki değerlendirmesi öne çıktı.