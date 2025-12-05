Kaza, sabah erken saatlerde Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özburun beldesindeki ilk ve ortaöğretim öğrencilerini Bolvadin’e götüren midibüs, kavşağa kontrolsüz giren kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile midibüs şarampole savrularak durabildi. Kazada büyük kısmı öğrenci olan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde midübüsün kavşaktan çıkmaya çalışan kamyonete hızla çarptığı ve aynı hızda şarampole girdiği anlar yer alıyor. Olayda ayrıca midibüsün ön dingilinin koparak araçtan ayrılması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA