Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde İnegöl'den Ortaköy mahallesi istikametine seyir halinde olan Adem S. (59) yönetimindeki 16 PU 957 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundaki bir evin bahçe kapısına çarptı.

Whatsapp Image 2025 12 05 At 10.53.04 (1)

Bahçeye dalan otomobil de sürücü yaralandı. Baygınlık geçiren sürücü kimseye haber veremedi. Sabaha kadar fark edilmeyen kaza, yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edildi.

Whatsapp Image 2025 12 05 At 10.53.05

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Whatsapp Image 2025 12 05 At 10.53.04 (2)

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT