Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde İnegöl'den Ortaköy mahallesi istikametine seyir halinde olan Adem S. (59) yönetimindeki 16 PU 957 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundaki bir evin bahçe kapısına çarptı.

Bahçeye dalan otomobil de sürücü yaralandı. Baygınlık geçiren sürücü kimseye haber veremedi. Sabaha kadar fark edilmeyen kaza, yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.