Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolu üzerinde Kozluca istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Nevin Ç.(32) yönetimindeki 34 VY 7549 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kozluca deresine uçtu.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten uçan otomobil ters durdu. Otomobilde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.