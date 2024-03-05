Aslen Bilecikli olan ve lenf kanseri tedavisi gören Ankara Gazi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

İstanbul’da bir hastanede 6 aydır lenf kanser tedavisi gören Ankara Gazi Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan (18), doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta kansere yenik düşen Demircan, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Demircan için Ertuğrulgazi Camiinde kılınan cenaze namazına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, ailesi, sevenleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Demircan, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.