Etkinlik, Babaeski Gaziosmanpaşa İlköğretim okulunda düzenlendi. Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli kurulan stantlarda öğrencilere sağlıklı yaşam, hijyen, ilk yardım ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda çeşitli oyunlar da oynandı. Eğlenceli aktivitelerle öğrencilerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de sağlık konusunda bilinçlenmesi amaçlandı. Etkinlikte çocukların sağlık bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler sağlık ekipleriyle bol bol fotoğraf çektirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Babaeski İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Banu İşler, Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir ve diğer davetliler katıldı.