-Burhaniye ilçesinde, Ören Altınyol kavşağında trafiğin yoğun olduğu saatlerde yanmayan, trafiğin hiç olmadığı gece saatlerinde çalışan trafik ışıkları tepkiye neden oldu. Altınyol kavşağını kullanan vatandaşlar, ışıkların düzenlenmesi istedi.

Ören Altınyol kavşağında kanalizasyon tamiri sırasında iptal edilen trafik ışıkları, tamirin büyük oranda tamamlanması ile faaliyete geçti. Ancak, bu defada trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yanmayan ışıklar, gece saatlerinde yanmaya başladı. Altınyol kavşağını kullanan vatandaşlar, ışıkların ayarlanmasını istedi. Akşam ve sabah saatlerinde Altınyol Caddesinde yürüdüğünü anlatan Kemal İşi, 'Sabahın çok erken saatinde hiç trafik olmuyor. Ama ışıklar gayet nizami yanıyor. Trafiğin en yoğun olduğu akşam saatlerinde ise yanmıyor. Bunun düzenlenmesini istiyoruz' dedi. Hamdi Mengi de, 'Bu ışıklarda bir tuhaflık var. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yanmıyor. Hiç trafiğin olmadığı gece saatlerinde gayet iyi yanıyor. Bir kaza olmadan bu ışıklar düzenlenmeli' diye konuştu.