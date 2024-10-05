Pendik’te, Filistin’e destek amacıyla binasına “Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır” yazan bir işletmeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından para cezası kesilmesinin ardından, ceza kesilen esnafa AK Parti’den destek geldi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ceza kesilen esnafa destek ziyaretinde bulunurken, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz , “O kadar da güzel ceza yenmez“ dedi.

Pendik’te Filistin’e destek amacıyla binasına “Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır” yazan bir işletmeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından para cezası kesilmişti. Olay sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra tepki toplamış ceza kesilen işletmenin ortağı Ferhat Sevgi, “Biz bunu ortağım Mesut Bey ile beraber şeref madalyası olarak göğsümüzde taşıyacağız” demişti. İBB zabıtasının ceza kestiği esnafa AK Parti’den destek ziyareti gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ceza kesilen esnafa destek ziyaretinde bulundu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin o ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, cezaya tepki göstererek, “O kadar güzel ceza yenmez” dedi . Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise başka bir fabrikanın Filistin bayrağı astığını gördüğünü ve fabrikaya teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek , “Şehit Haniye’nin cenazesine katıldım. Orada o fabrika sahibi ile karşılaştım" dedi. İBB zabıtasının ceza kestiği işletmenin ortaklarından Ferhat Sevgi ise destek için teşekkür ederek, “Çok sayıda kişi cezayı ödemek için bize ulaştı. Gazze şeridimizden bize, ’Duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Haracınızı ben ödemek istiyorum’ diye yazdılar” dedi.