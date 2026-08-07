Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Mehmet S. (59), kendisini alıcı olarak tanıtan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele personeliyle buluştu. Şüpheli, KOM personeline 100 adet Bizans dönemine, 105 adet Roma dönemine ve 50 adet Helenistik döneme ait olmak üzere toplam 255 tarihi sikke ile birlikte 18 adet tarihi nitelikli objeyi satmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.